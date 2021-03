Libano: lanciato aggiornamento annuale del Piano di risposta crisi 2017-2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Affrontare i bisogni urgenti della popolazione è al centro del lavoro dell’Onu in Libano, inclusi coloro che sono stati colpiti direttamente dalla crisi siriana. Siamo qui per rispondere a una crisi multiforme di proporzioni devastanti”, ha detto la coordinatrice Onu Rochdi. “Con il generoso sostegno dei donatori, l’Onu e i suoi partner umanitari hanno mobilitato i loro sforzi per fornire assistenza salvavita e per rispondere alle orribili esplosioni del porto di Beirut. Ma c’è ancora molta strada da fare per sostenere i rifugiati, le comunità ospiti, i migranti e anche i libanesi in difficoltà per la crisi socio-economica, che meritano la nostra piena solidarietà e impegno”, ha aggiunto la vice coordinatrice Onu. Da parte sua, il ministro Musharrafieh ha detto: “E’ cruciale che continuiamo a basarci sui risultati del Piano di risposta, in partenariato con le agenzie dell’Onu e le Ong”. “La situazione in Libano resta estremamente preoccupante, con vulnerabilità crescenti tra i siriani sfollati e le comunità ospiti libanesi. Abbiamo bisogno urgente di donatori per aumentare il loro sostegno e colmare le lacune nella risposta, alla luce del peggioramento delle crisi”, ha proseguito. (Res)