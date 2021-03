© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con riferimento all’avvio del processo di fusione di Lgh in A2A, si comunica che la scadenza di 60 giorni lavorativi per la presentazione di una proposta preliminare di fusione ai soci di minoranza è stata prorogata, in accordo con gli stessi, di 30 giorni". Lo comunica A2A in una nota. (Com)