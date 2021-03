Campidoglio: Aula Giulio Cesare occupata per bloccare mozione su ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, all'origine della protesta in Assemblea capitolina, che ha portato il capogruppo del M5s Giuliano Pacetti ad occupare lo scranno della presidenza c'è la discussione e il voto sulla mozione, a prima firma del presidente dell'Aula Giulio Cesare Marcello De Vito, che è stata sottoscritta anche dalle opposizioni e che prevede un impegno per la sindaca di Roma Virginia Raggi e la giunta a non applicare la direttiva Bolkstein nella disciplina delle licenze del commercio su area pubblica e a prevedere di conseguenza, per gli ambulanti romani, l'applicazione della normativa nazionale approvata dal governo Conte bis, sostenuto da M5s, Pd, Leu e Iv, che contempla una proroga delle concessioni fino al 2032. Nelle scorse settimane, sulla base di un parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, la sindaca ha annunciato la volontà di disapplicare la normativa nazionale e di voler procedere con l'indizione di bandi pubblici per l'assegnazione dei posteggi come da direttiva europea Bolkstein. La decisione di Raggi ha suscitato numerose polemiche e malumori nella Capitale, manifestati anche nel corso di presidi di piazza. Oggi, con la maggioranza ristretta del M5s, la mozione con l'appoggio di tutte le opposizioni potrebbe essere approvata. (Rer)