Covid: dal 15 marzo otto nuove regioni e Provincia autonoma Trento in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Passano in area rossa le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano appunto in area rossa. Tutte le altre regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato oggi. È in corso una verifica sui dati della Basilicata. Solo la Sardegna resta in area bianca. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(Rin)