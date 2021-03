Pomezia: lancia droga da finestra all'arrivo dei carabinieri, arrestato baby spacciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un 17enne originario di Roma, per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati nel centro abitato di Pomezia, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Pomezia, avendo notato in orario serale un intenso via vai di persone che entravano e uscivano da un palazzo di via Catullo, nota "piazza di spaccio", hanno deciso di procedere a più approfonditi controlli. Individuato l’appartamento da cui usciva una persona in possesso di stupefacente acquistato per uso personale, i carabinieri hanno deciso di accedervi per effettuare una perquisizione: al momento dell’accesso, dunque, il minore in quel momento presente all’interno dell’abitazione ha lanciato dalla finestra un sacchetto, subito raccolto da altri militari rimasti sulla via sottostante, all’interno del quale vi erano otto grammi di cocaina suddivisi in diciassette dosi, insieme ad altri diciannove involucri contenenti quasi tre grammi di crack. Il giovane malvivente, tuttavia, non era riuscito a liberarsi di altre quattro dosi di hashish che sono state sequestrate insieme a 300 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo l’arresto, il giovane pusher è stato affidato ad un centro di prima accoglienza per minori, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente. (Rer)