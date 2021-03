Covid: Bernini (FI), su vaccini cambio di passo evidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo, sono già operativi 1694 siti per le somministrazioni e altri ne verranno presto individuati. Si vaccinerà non solo negli ospedali ma anche in palestre, aziende, parcheggi. Forza Italia condivide pianamente l’obiettivo di triplicare il ritmo giornaliero di somministrazioni, per arrivare a 500 mila". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Oltre a questo, la linea dura imposta all’Ue nei confronti delle industrie farmaceutiche inadempienti e l’annuncio dell’accordo per iniziare la produzione dei vaccini in Italia segnano un deciso cambio di passo per superare i ritardi accumulati dal precedente governo", aggiunge.(com)