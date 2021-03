Mediterraneo: sottosegretario Di Stefano, Italia lavora per piattaforma multilaterale di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, è intervenuto al convegno “Italia Paese Marittimo: sfide e opportunità”, svoltosi oggi presso l’Accademia navale di Livorno alla presenza di autorevoli relatori dal settore istituzionale, della difesa e del mondo accademico e imprenditoriale. Lo riferisce con una nota la Farnesina. Il convegno, organizzato dalla Marina militare in collaborazione con "Limes", ha approfondito i temi della propensione all’export della cantieristica navale e della geopolitica marittima dell’Italia, con un focus sulla proiezione strategica del nostro Paese nel Mediterraneo. Il sottosegretario Di Stefano, che presso il ministero degli Esteri ha costituito la cabina di regia interministeriale sulla geopolitica del mare, ha dichiarato: "La centralità della dimensione marittima dell’Italia non si evince soltanto dal ragguardevole 2,2 per cento di Pil generato dal settore, ma anche dalla peculiare collocazione e proiezione geopolitica del nostro Paese. L’Italia lavora infatti ad un Mediterraneo che sia piattaforma multilaterale di dialogo, prosperità, opportunità economica e transizione ecologica, ponendo quindi la blue economy e la cooperazione al centro della propria strategia". "Il governo - ha proseguito Di Stefano - è pienamente impegnato a coltivare gli interessi nazionali italiani attraverso una capillare opera di aggiornamento dei rapporti con i Paesi del bacino del Mediterraneo allargato (a partire dalla delimitazione dei confini marittimi), ma anche guardando alle limitate risorse marittime come "beni comuni” da utilizzare in modo sostenibile e tutelare con l'impegno comune di tutti i Paesi costieri, vero e proprio cambio di paradigma necessario per anni a venire". (Res)