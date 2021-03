Roma: potature a Trastevere, tram 8 sostituito da bus, dal 15 capolinea provvisorio linee 52 e 52D

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, per lavori di potatura su viale Trastevere, sarà modificata la circolazione dei tram 3 e 8. Le vetture della 3 in arrivo da Valle Giulia limiteranno le corse in piazzale Ostiense. Fino alla stazione di Trastevere saranno in strada bus navetta. Il tram 8 sarà invece sostituito dai bus tra piazza Venezia e il Casaletto. Da lunedì 15 marzo, per la chiusura al traffico di via Archimede, il capolinea delle linee 52 e 52D sarà temporaneamente spostato su viale Tiziano. È quanto comunica Roma servizi per la mobilità. (Rer)