Indo-Pacifico: Usa, Giappone, India e Australia istituiranno gruppi di lavoro su vaccini, tecnologie e clima (2)

Tra "le sfide globali più urgenti" vengono citati l'impatto economico e sanitario della pandemia, i cambiamenti climatici, il cyber-spazio, le tecnologie cruciali, la lotta al terrorismo, gli investimenti in infrastrutture di qualità, l'assistenza umanitaria e soccorso in caso di calamità e i domini marittimi. I leader del quattro Paesi si sono impegnati a collaborare sul fronte della sicurezza marittima, con particolare riferimento al Mar Cinese Orientale e Meridionale, richiamando il ruolo prioritario del diritto internazionale e in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). Infine, è stato ribadito l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu.