Indo-Pacifico: Usa, Giappone, India e Australia istituiranno gruppi di lavoro su vaccini, tecnologie e clima (4)

- “Uniremo le forze per espandere la produzione di vaccini sicura, accessibile economicamente ed efficace e un accesso equo” a questi prodotti, hanno dichiarato i leader, riconoscendo che nessuno può essere al sicuro finché la pandemia continua a diffondersi. I comuni sforzi riguarderanno “le capacità mediche, scientifiche, finanziarie, di produzione e fornitura”, hanno annunciato. “Collaboreremo per rafforzare l’accesso equo ai vaccini per l’Indo-Pacifico, con uno stretto coordinamento con le organizzazioni multilaterali tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e il programma Covax”, hanno precisato. Al tempo stesso i quattro Paesi chiedono “una riforma dell’Organizzazione mondiale della sanità trasparente e orientata ai risultati”. (segue) (Nys)