Indo-Pacifico: Usa, Giappone, India e Australia istituiranno gruppi di lavoro su vaccini, tecnologie e clima (5)

- Le parti hanno riconosciuto il cambiamento climatico come “una priorità globale” e richiamato gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul contenimento dell’innalzamento della temperatura terrestre. Un lavoro congiunto sarà svolto in materia di “mitigazione, adattamento, resilienza, tecnologia, sviluppo delle capacità e finanziamento”. Ampio spazio è dedicato alle“tecnologie cruciali del futuro per garantire che l’innovazione sia coerente con un Indo-Pacifico libero, aperto, inclusivo e resiliente”. Su questo tema lavorerà un apposito gruppo di lavoro “per facilitare la cooperazione sugli standard internazionali e sull’innovazione”. “Per promuovere questi e altri obiettivi, raddoppieremo il nostro impegno nel coinvolgimento nel Quad”, hanno sintetizzato i leader. (Nys)