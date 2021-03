Campidoglio: bagarre su ambulanti, M5s occupa Aula ma mozione passa con voto opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro, tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, sulla messa a bando delle licenze degli ambulanti romani è finito in bagarre in Aula Giulio Cesare. "L'Aula è occupata e la seduta è chiusa", ha detto il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti che, insieme al consigliere di maggioranza Paolo Ferrara, ha occupato lo scranno del presidente dell'Aula Giulio Cesare alla ripresa della seduta per impedire la discussione della mozione. A quel punto è scoppiata la bagarre, con le opposizioni che hanno gridato a un attacco alla democrazia e con il presidente dell'Aula Giulio Cesare che da uno scranno della giunta ha moderato la seduta. Il documento, a prima firma De Vito e sottoscritto da tutte le altre forze politiche, è in piena contraddizione con quanto annunciato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. La mozione, infatti, impegna la sindaca e la giunta a non applicare la direttiva Bolkstein nella disciplina delle licenze del commercio su area pubblica e a prevedere di conseguenza, per gli ambulanti romani, l'applicazione della normativa nazionale approvata dal governo Conte bis, sostenuto da M5s, Pd, Leu e Iv, che contempla una proroga delle concessioni fino al 2032. (segue) (Rer)