Campidoglio: bagarre su ambulanti, M5s occupa Aula ma mozione passa con voto opposizioni (2)

- Nelle scorse settimane, sulla base di un parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, Raggi aveva però annunciato la volontà di disapplicare la normativa nazionale e di voler procedere con l'indizione di bandi pubblici per l'assegnazione dei posteggi come da direttiva europea Bolkstein. La decisione di Raggi ha suscitato numerose polemiche e malumori nella Capitale, manifestati anche nel corso di presidi di piazza. Anche la comunità ebraica ha espresso sostegno agli ambulanti. Dopo le proteste gli uffici capitolini hanno concesso una proroga temporanea fino a giugno 2021 per le licenze scadute o in scadenza, successivamente le postazioni andranno a bando. Oggi in Aula Giulio Cesare è andato in scena l'ennesimo atto dello scontro e con 17 voti favorevoli delle forze politiche d'opposizione, e la seduta riunita in seconda convocazione - quindi valida agli effetti deliberativi anche con un numero legale più basso - la mozione a prima firma De Vito e sottoscritta da tutte le altre forze politiche è stata approvata. (Rer)