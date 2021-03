Iraq: Covid, Cina donerà altre 200 mila dosi di vaccino a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato oggi che donerà all’Iraq un secondo lotto di vaccini contro il Covid-19, dopo aver già inviato nel Paese un primo carico da 50 mila dosi del siero prodotto dalla casa farmaceutica Sinopharm. La notizia è giunta nel corso di una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, e l’omologo della Cina, Wang Yi. Secondo un comunicato della diplomazia di Baghdad, nel corso della telefonata i due ministri hanno affrontato le relazioni bilaterali tra i due Paesi, i mezzi per svilupparle e per porre sotto controllo la pandemia di Covid-19. Hussein da parte sua ha espresso “gratitudine e apprezzamento per la posizione del governo e del popolo cinese a sostegno dell’Iraq”, particolarmente dopo la donazione delle prime 50 mila dosi di vaccino. Il ministro cinese ha annunciato che Pechino invierà un lotto supplementare da 200 mila dosi, sottolineando: “La domanda di vaccino è forte, sia dentro la Cina sia da altri Paesi, e ciò nonostante siamo disponibili a soddisfare le necessità del popolo iracheno”. In questo contesto, Hussein ha indicato all’omologo cinese la necessità di acquistare 2 milioni di vaccini, al più presto possibile. Al riguardo, Wang ha risposto che il governo cinese chiederà alla casa produttrice di organizzarsi per soddisfare la richiesta, inviando il primo lotto a partire dal mese di aprile. (segue) (Res)