Iraq: Covid, Cina donerà altre 200 mila dosi di vaccino a Baghdad (2)

- A un altro livello, Hussein e l’omologo cinese hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Pechino e Baghdad, e del ruolo delle compagnie cinesi operative in Iraq. Il ministro della Cina ha sottolineato che i lavoratori delle compagnie cinesi non hanno lasciato l’Iraq nonostante la pandemia, e sono rimasti per continuare a lavorare fornendo sostegno all’economia, specialmente nel settore petrolifero. Inoltre, i due ministri hanno discusso della situazione nella regione e della necessità di creare condizioni di stabilità. “L’iraq ha un grande ruolo nella regione e grazie alla bontà e positività della sua politica e leadership è riuscito in questo periodo a costruire buone relazioni con tutti i Paesi vicini”, ha detto Wang. “Ci rallegra vedere adesso l’Iraq attivo nel trovare soluzioni per i problemi regionali”, ha aggiunto. Al termine della conversazione, Hussein ha invitato ufficialmente Wang a recarsi in visita in Iraq nel prossimo futuro. (Res)