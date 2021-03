Spagna: ambasciatore Guariglia in missione ad Alicante, incontro col sindaco e visita Casa Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha realizzato una missione istituzionale ad Alicante, nella Comunità Valenciana, dove risiedono circa 11 mila connazionali iscritti all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) e dove operano numerose aziende italiane. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'ambasciatore è stato accompagnato dal console onorario Danilo Angelini. Il diplomatico ha innanzitutto incontrato il sindaco Luis José Barcala Sierra. Nel corso dell'incontro, si è discusso della numerosa e variegata collettività italiana, ben integrata nel tessuto locale, e delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale italo-spagnola ad Alicante e, più in generale, nella Comunità Valenciana, ivi incluso nel campo culturale. L’ambasciatore si è inoltre recato nella sede di Casa Mediterraneo - ente partecipato del ministero degli Esteri spagnolo, della generalidad Valenciana e dei comuni di Alicante e Benidorm – dove ha incontrato il direttore, Hector Salvador, ed ha partecipato alla presentazione del libro “Tabarkinas” della fotografa spagnola Carma Consulá, realizzato in italiano, spagnolo e arabo, e all’inaugurazione della relativa esposizione fotografica: un interessante percorso storico-culturale attraverso il Mediterraneo, seguendo le tracce di una comunità ligure che si è spostata nel XVI secolo da Pegli a Tabarka, in Tunisia, e quindi, successivamente, a Nueva Tabarka, isola spagnola ubicata di fronte ad Alicante. Infine, l'ambasciatore ha visitato gli uffici del consolato onorario italiano ad Alicante.(Spm)