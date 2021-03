Commercio: Lega, con proroga concessioni ambulanti salvati posto lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvati posti di lavoro, in Assemblea capitolina approvata all'unanimità la mozione per la proroga delle concessioni secondo la norma nazionale. Chiediamo subito le dimissioni dell'assessore Coia". Così i consiglieri della Lega Davide Bordoni e Maurizio Politi. "Con la mozione approvata che impegna la sindaca di Roma Virginia Raggi e la giunta ad applicare la norma nazionale sul commercio otteniamo due importanti risultati: la tutela di migliaia di posti di lavoro collegati alle concessioni in essere e la garanzia di un'applicazione integrale e corretta delle norme a carattere nazionale. Chiediamo subito le dimissioni del neo assessore Coia e che l'Amministrazione comunale proceda al rinnovo delle concessioni", concludono. (Com)