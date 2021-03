Commercio: Fd'I, Raggi sconfitta in aula nonostante occupazione M5s, ora rispetti legge e vada a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Aula è accaduto l'incredibile: dopo la votazione del regolamento del verde in seconda convocazione quando era il momento di votare la mozione proposta dal presidente De Vito e a seconda firma Fd'I che chiedeva di applicare la legge che prevede il rinvio per 12 anni della normativa Bolkestein sulla messa a bando delle licenze per il commercio su area pubblica e di rivedere quindi la sua decisione di ignorare la norma il capogruppo di maggioranza Pacetti e il consigliere Ferrara hanno occupato gli scranni per impedire la votazione". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Grazie alle nostre proteste - aggiungono - la votazione si è comunque svolta e la mozione è stata approvata. Auspichiamo severe sanzioni verso i due consiglieri che hanno tentato di impedire i lavori perché la loro maggioranza ormai in pezzi era sfuggita dall'aula e chiediamo alla Raggi di prendere atto del voto dell'aula, di recedere a maggior ragione in tempo di pandemia da una decisione che metterebbe sul lastrico ambulanti edicolanti e operatori dei mercati rionali e di dimettersi visto che non ha più una maggioranza e deve chiedere ai suoi ultimi adepti di occupare l'aula per non andare sotto nelle votazioni".(Com)