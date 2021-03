Argentina: ministro Esteri Sola su segretario generale Osa Almagro, "è un immorale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina ha dichiarato che il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro, è "un immorale" e che su di lui ricade "una grande responsabilità per il colpo di Stato occorso in Bolivia nel 2019". Lo ha detto in un'intervista rilasciata all'emittente "Bolivia Tv" al margine della visita ufficiale nel paese andino conclusa oggi. "È un immorale assoluto (...) che si mette agli ordini dei più forti, agli ordini di Donald Trump (allora presidente degli Stati Uniti) e che ha tradito tutta la sua storia politica e i suoi compiti", ha detto Solà. Il rappresentante argentino ritiene, in linea con l'attuale governo di La Paz, che l'Osa abbia giocato un ruolo determinante nella successione dei fatti che hanno portato alla rinuncia dell'allora presidente Evo Morales, e che la diffusione di un rapporto preliminare che denunciava irregolarità in alcuni collegi a poche ore dalla chiusura dei seggi delle elezioni del 2019 l'Osa fu decisiva per l'insediamento di un governo non eletto e la successiva repressione delle proteste con oltre 30 morti. (segue) (Abu)