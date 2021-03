Argentina: ministro Esteri Sola su segretario generale Osa Almagro, "è un immorale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita ufficiale a La Paz, il ministro degli Esteri argentino si era riunito ieri con il suo pari boliviano Rogelio Mayta. Al centro dei colloqui la cooperazione tra Argentina e Bolivia in materia di estrazione e industrializzazione del litio e l'ingresso a pieno titolo del paese andino nel Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). "La questione è quali sono le reali possibilità di industrializzare il litio e in questo modo elaborare prodotti con valore aggiunto e la stiamo affrontando molto seriamente", ha detto Solà in una conferenza stampa successiva alla riunione. Riguardo all'ingresso della Bolivia nel blocco composto oltre che dall'Argentina, anche da Brasile, Uruguay e Paraguay, il ministro Solà ha affermato che manca solo l'approvazione del parlamento brasiliano e che "possibilmente" l'annuncio della ratificazione potrebbe avvenire il 26 marzo a Buenos Aires in occasione del vertice per la celebrazione dei 30 anni della nascita del blocco regionale. (segue) (Abu)