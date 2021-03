Argentina: ministro Esteri Sola su segretario generale Osa Almagro, "è un immorale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esteso comunicato congiunto emesso al termine della riunione - composto da ben 38 punti - i due paesi hanno quindi affermato "l'interesse comune nell'arrivare ad un Memorandum d'intesa in materia di litio che permetta potenziare le capacità di entrambi i paesi", ed hanno sottolineato "l'importanza di una rapida culminazione del processo di ratificazione dell'adesione dello Stato plurinazionale della Bolivia come membro pieno del Mercosur". Oltre alle diverse proposizioni relative eminentemente all'agenda bilaterale, sul fronte regionale i due paesi hanno inoltre "espresso la volontà, in quanto paesi membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) di promuovere e dare priorità alle questioni che fanno parte dell'agenda sostanziale per l'integrazione regionale, nel quadro del piano di lavoro stabilito dal Messico come presidente pro tempore per il 2021". L'ultimo punto della dichiarazione congiunta afferma inoltre che i due paesi "hanno convenuto che le missioni di osservazione elettorale dell'Osa devono attenersi rigorosamente a criteri tecnici oggettivi (...) ed evitare che si ripeta quanto accaduto in Bolivia il 2019". (segue) (Abu)