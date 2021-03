Argentina: ministro Esteri Sola su segretario generale Osa Almagro, "è un immorale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Argentina e Bolivia si erano interrotti a seguito dei disordini seguiti alle elezioni presidenziali dell'autunno 2019, vinte da Evo Morales. Voci di presunte frodi nel conteggio de voti, avvalorate da un rapporto preliminare dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) avevano scatenato una protesta di piazza culminata con la fuga di Morales e del vice presidente, Alvaro Garcia Linera, prima in Messico e quindi in Argentina. Buenos Aires non avrebbe riconosciuto il governo ad interim dello Bolivia, nato all'indomani della protesta, sotto la guida della senatrice Jeanine Anez. Il leader "cocalero" sarebbe ripartito proprio da Buenos Aires per organizzare la battaglia elettorale che ha portato il "suo" ex ministro delle Finanze, Luis Arce, a conquistare la presidenza. (segue) (Abu)