Commercio: Corbucci (Pd), Raggi dovrebbe vergognarsi per teatrino in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’amministrazione Raggi si avvia verso il suo triste epilogo con spettacoli ridicoli, come quello inscenato oggi in Aula Giulio Cesare dal consigliere grillino Paolo Ferrara, che ha tentato di occupare lo scranno della presidenza del Consiglio comunale per impedire la discussione di una delibera sul commercio ambulante". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "È davvero triste - aggiunge - vedere consiglieri privi ormai di una maggioranza e del consenso dei cittadini provare ad impedire al Consiglio Comunale di deliberare sui problemi urgenti della città. Altro che ricandidarsi, Virginia Raggi dovrebbe vergognarsi per come ha peggiorato Roma e umiliato il Campidoglio".(Com)