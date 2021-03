Campidoglio: M5s Roma, siamo di fronte alle solite vecchie manovre di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, con un sotterfugio, ha atteso che tutti i nostri consiglieri lasciassero l'aula, perché di fatto la seduta era finita. Magicamente sono invece ricomparsi tutti i consiglieri di opposizione, come se qualcuno li avesse chiamati, e De Vito si è fatto approvare una mozione che va contro la linea del M5s e della sindaca. Siamo di fronte alle solite vecchie manovre di palazzo, a cui si presta un'opposizione senza idee". È quanto scrive, su Facebook, il gruppo M5s Roma. "Noi lavoriamo alla luce del sole e nell'interesse di tutti i cittadini, non per difendere gli interessi di pochi. Per questo siamo al fianco del nostro capogruppo, Giuliano Pacetti, che oggi ha difeso le prerogative della nostra maggioranza", conclude. (Rer)