Commercio: Fassina (SpR), ora Raggi segua impegni dettati da Aula Giulio Cesare

- "Ora la sindaca segua gli impegni che l’Aula Giulio Cesare ha dettato stasera con l’approvazione della mozione che la impegna a non applicare la direttiva Bolkestein sul commercio ambulante. La Raggi e la sua giunta hanno deciso di disapplicare una legge dello Stato, sulla proroga alle licenze degli ambulanti, mettendole a bando e mandando nel panico 12.000 famiglie a Roma. Con il voto compatto delle opposizioni e del presidente De Vito si corregge l’operato illegittimo della sindaca". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno. "Ora i Municipi - aggiunge - devono formalizzare le proroghe. Ringrazio il presidente De Vito per la conduzione della seduta, dove abbiamo tristemente assistere al capogruppo M5s che, caso unico nella storia, occupa lo scranno del presidente dell’Assemblea capitolina per impedire lo svolgimento dei lavori. Cara sindaca, ascoltare la voce degli interessati, delle associazioni di categoria, della maggioranza dei consiglieri, non solo fa parte de responsabilità di governare, ma avrebbe evitato un ulteriore brutta figura".(Com)