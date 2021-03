Egitto-Turchia: Il Cairo nega la ripresa dei rapporti diplomatici con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha negato le voci di una ripresa dei rapporti diplomatici con la Turchia, contro quanto affermato oggi dal premier turco, Mevlut Cavusoglu, in una lunga intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Anadolu”. "Non c'è niente che possa essere descritto come una ripresa delle comunicazioni diplomatiche con la Turchia", ha dichiarato una "fonte ufficiale" citata dal quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”. La fonte ha precisato che i rapporti tra i due Paesi sono gestiti a livello d’incaricato d’affari. "La ripresa dei rapporti tra i due Paesi richiede l'osservazione delle strutture legali e diplomatiche che regolano le relazioni tra le nazioni di tutto il mondo basate sul rispetto dei principi di sovranità e dei requisiti della sicurezza nazionale araba", ha riferito il diplomatico. La fonte ha aggiunto che l'Egitto si aspetta che qualsiasi Paese che cerca di stabilire normali relazioni con esso si attenga alle regole del diritto internazionale e ai principi di buon vicinato, e fermi i tentativi di interferire negli affari interni dei Paesi della regione. (segue) (Cae)