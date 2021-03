Egitto-Turchia: Il Cairo nega la ripresa dei rapporti diplomatici con Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista rilasciata ad “Anadolu”, il ministro degli Esteri turco Cavusoglu ha dichiarato che Turchia ed Egitto hanno avviato di recente contatti a livello diplomatico dopo l’interruzione delle loro relazioni nel 2013. “Abbiamo contatti sia a livello di intelligence che di ministeri degli Esteri con l'Egitto. Sono iniziati i contatti a livello diplomatico", ha affermato il responsabile della diplomazia turca. Notando che nessuna delle due parti ha avanzato precondizioni, Cavusoglu ha detto che i legami interrotti per anni non potevano essere costruiti immediatamente e facilmente. Il ministro degli Esteri turco ha riferito che “la mancanza di fiducia è normale in tali situazioni e può verificarsi per entrambe le parti”. "Per questo motivo – ha aggiunto - i negoziati si svolgono e continuano seguendo una road-map”. (segue) (Cae)