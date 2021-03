Ucraina: Sbu apre procedimenti penali per accordo stazionamento Flotta russa in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha aperto un procedimento penale per la preparazione, la firma e la ratifica da parte della Verkhovna Rada nel 2010 di un accordo sulle condizioni per il dislocamento della Flotta russa del Mar Nero in Crimea. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'organo di sicurezza ucraino. "Il dipartimento investigativo principale del Servizio di sicurezza ucraino ha avviato un'indagine preliminare sul reato di alto tradimento commesso nel periodo dal 2008 al 2010. Sono stati aperti procedimenti penali contro funzionari delle autorità statali", si afferma nel rapporto, ripreso dai media ucraini. (Rum)