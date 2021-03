Ambiente: Ferrara-Di Palma (M5s), Roma ha finalmente regolamento sul verde, coinvolti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook i consiglieri del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara e Roberto Di Palma, commentano l'approvazione del regolamento per la gestione e cura del verde urbano di Roma in Assemblea capitolina. "Per la prima volta Roma Capitale ha il suo regolamento del verde. Al suo interno censimenti, patti di collaborazione, adozioni per la cura del verde. Sono passate tre giunte e tanta acqua sotto i ponti e alla fine lo abbiamo fatto noi. Ringrazio i cittadini, le associazioni ambientaliste, i comitati di quartiere e i cartelli ecologisti che sono scesi in campo e che ci hanno permesso di licenziare uno dei migliori regolamenti del paese - spiega Ferrara -. È stato un lungo processo di proposta, discussione e di messa a punto di un testo che dopo 20 anni consegna alla città uno strumento che definisce le competenze, promuove forme di partecipazione del cittadino alle politiche del verde attraverso forme di collaborazione per la gestione, tutela e valorizzazione di aree verdi, stabilisce l’obbligo di aggiornare regolarmente il catasto del verde e il censimento arboreo, disciplina gli interventi del verde verticale e orizzontale, tutela gli alberi di pregio e monumentali, stabilisce i criteri di progettazione, gestione e fruizione dei parchi e giardini, destina un capitolo importante ai parchi e giardini storici". (segue) (Rer)