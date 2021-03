Ambiente: Ferrara-Di Palma (M5s), Roma ha finalmente regolamento sul verde, coinvolti cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Di Palma "da oggi in poi Roma sarà sempre più verde e più bella. Recuperiamo un pesante ritardo normativo che incideva negativamente sul verde della città. Roma ora si allinea finalmente alle altre Capitali europee e alle tante città italiane che hanno già uno schema di regole di questo tipo. Il regolamento del verde approvato oggi è considerato da molte associazioni uno dei migliori testi approvati in Italia, degno della Capitale. Un regolamento particolarmente difficile da scrivere, dato che riguarda la città più verde d’Europa, la cui estensione è pari a quella di 9 città italiane. L’amministrazione Raggi e il M5s che governa Roma, ha considerato questo obiettivo come importantissimo da raggiungere. Un impegno preso in campagna elettorale e mantenuto della sindaca Raggi. Appena ci siamo insediati è iniziato un lungo confronto con associazioni e ordini professionali. Ho dato il mio contributo coordinando tutti i tavoli di confronto nell’ultimo anno. Spero di aver svolto bene il ruolo di portavoce delle istanze della città all’interno degli atti dell’amministrazione. Come fortemente richiesto, nel Regolamento c’è un ampio capitolo dedicato al coinvolgimento del cittadino. Ci sarà, infatti - conclude -, la possibilità di adottare o stipulare gli innovativi patti di collaborazione per curare un’area verde in carico a Roma Capitale". (Rer)