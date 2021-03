Imprese: Saipem, Cda approva bilancio 2020 e convoca assemblea per il 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Saipem, presieduto da Francesco Caio, ha approvato oggi il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di 1,136 miliardi di euro, e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem Spa, che chiude invece con una perdita di 171 milioni di euro a fronte degli 85 milioni registrati nel 2019. Tali risultati e le relative tendenze industriali, si legge in una nota, erano già state illustrate nel preconsuntivo dello scorso 25 febbraio. Il Cda ha anche deliberato di non proporre all'assemblea, convocata per il prossimo 30 aprile, la distribuzione di dividendi. (Com)