Usa: molestie sessuali, 12 dem alla Camera chiedono le dimissioni di Cuomo

- Dodici esponenti democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti eletti a New York hanno chiesto ufficialmente oggi le dimissioni del governatore di New York, Andrew Cuomo, accusato di molestie sessuali da sei donne diverse, tra le quali alcune sue ex collaboratrici. L’appello è giunto in comunicati diramati separatamente dai rappresentanti nel giro di pochi minuti. A chiedere le dimissioni del governatore democratico – dopo che a farlo lo scorso primo marzo era stata Kathleen Rice - sono il presidente della commissione Giustizia Jerry Nadler, la presidente della commissione di Vigilanza Carolyn Maloney, i rappresentanti Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, Mondaire Jones, Grace Meng, Yvette Clark, Adriano Espaillat, Nydia Velasquez, Anthony Delgado, Brian Higgins e Sean Maloney. Sono invece sei i membri della delegazione newyorchese alla Camera che al momento non si sono uniti all’appello: Hakeem Jeffries, Gregory Meeks, Tom Suozzi, Ritchie Torres, Paul Tonko e Joe Morelle. (segue) (Nys)