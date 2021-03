Usa: molestie sessuali, 12 dem alla Camera chiedono le dimissioni di Cuomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a chiedere le dimissioni di Andrew Cuomo erano stati il sindaco di New York, Bill de Blasio, e 59 legislatori dello Stato. Contestualmente, il presidente dell’Assemblea dello Stato Carl Heastie ha annunciato l’avvio di un’indagine sulle accuse di molestie sessuali parallela rispetto a quella condotta dal procuratore generale statale Tish James. De Blasio, dopo aver duramente criticato il collega di partito, ha auspicato per la prima volta le dimissioni di Cuomo. “L’accusa specifica secondo la quale il governatore ha invitato in un luogo privato una sua impiegata, sulla quale aveva potere, e l’ha aggredita sessualmente è assolutamente inaccettabile. Mi disgusta”, ha affermato de Blasio nel corso di una conferenza stampa a New York. Cuomo, ha chiarito il sindaco, “non può restare in carica come governatore. È molto semplice”. (segue) (Nys)