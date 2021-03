Usa: molestie sessuali, 12 dem alla Camera chiedono le dimissioni di Cuomo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York è anche sotto attacco per aver nascosto i numeri dei decessi per Covid-19 nelle case di riposo durante la fase più acuta dell’emergenza pandemica. Nel frattempo sono salite a sei le donne che accusano Cuomo di molestie. L’ultima, una ex collaboratrice di cui non è stata resa nota l’identità, ha dichiarato di essere stata invitata lo scorso anno alla residenza ufficiale del governatore, l’Executive Mansion, dove sarebbe stata palpeggiata da Cuomo. Quest’ultimo ha negato le accuse in un comunicato diramato ieri sera. “Non ho mai fatto nulla del genere. I dettagli di questa notizia sono nauseanti. Non parlerò nello specifico di questa o altre accuse, vista l’indagine in corso, ma ho fiducia nei risultati dell’inchiesta del procuratore generale”, ha affermato il governatore. (Nys)