Covid: Fp Cgil Roma, Lazio in zona rossa, tutelare assistenza scolastica ai disabili

- "In queste ore migliaia di lavoratori dell'assistenza scolastica ai disabili stanno vivendo con estrema apprensione la notizia, poi confermata, del passaggio del Lazio a zona rossa. Come Fp Cgil Roma e Lazio abbiamo chiesto a tutti i soggetti coinvolti che si attivino immediatamente al fine di garantire la prosecuzione del servizio e la retribuzione di tutti i lavoratori". Lo comunica in una nota la categoria dei servizi pubblici Cgil regionale. "L'esperienza del primo lockdown, della chiusura delle scuole, delle difficoltà nella rimodulazione dei servizi, dei ritardi dei pagamenti degli ammortizzatori sociali sono ricordi troppo vicini e che non permettono di vivere in serenità queste ore - continua il sindacato -. Migliaia di lavoratori e di ragazzi disabili hanno pagato un caro prezzo durante il primo lockdown e per questo ci siamo attivati immediatamente con tutti i soggetti coinvolti affinché quanto accaduto da marzo a giugno non si ripeta. Per questo chiediamo ai Comuni, ai Municipi e alle scuole di attivarsi affinché sia garantito l'inserimento degli assistenti scolastici ai disabili nella didattica a distanza e le eventuali rimodulazioni del servizio. Al contempo, chiediamo alle cooperative di attivarsi con gli enti appaltanti affinché non si perda neanche un'ora di servizio e di attivare gli ammortizzatori sociali per garantire le retribuzioni dei lavoratori". (Com)