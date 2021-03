Vaccino: Gasparri (FI), bene decisioni forti nei confronti aziende farmaceutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa bene Draghi ad annunciare decisioni forti nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti. Ha già bloccato delle esportazioni ed ha sollecitato le autorità europee apparse sin troppo deboli nei confronti dei giganti della farmaceutica. Bisogna rispettare le imprese, i loro brevetti e la loro attività. Ma devono mettere gratuitamente a disposizione i loro brevetti a chi può incrementare le produzioni di vaccini e bisogna evitare manovre speculative. Farmindustria e Scaccabarozzi se lo devono mettere in testa. E anche le società internazionali. Non vogliamo alimentare sospetti ma alcune cancellerie europee dicono cose gravi su accordi privati sottoscritti in taluni Paesi. Bisogna agire con determinazione. Draghi deve occuparsi soprattutto di questo, con forza e con coraggio. Le relazioni e l'autorevolezza non gli mancano. Pensi alla salute degli italiani e al vaccino per tutti. Tutto ciò viene prima di qualsiasi altra scelta economica e sociale perché anche queste dipendono dalla vaccinazione e dal ritorno graduale alla normalità. Bene il nuovo scostamento di bilancio annunciato da Draghi che è esattamente ciò che Forza Italia aveva chiesto con Berlusconi e Tajani nelle ultime ore. Più soldi per l’economia reale". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.(Com)