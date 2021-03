Ex Ilva: Labriola (FI), non ci sono più alibi, Giorgetti convochi tavolo confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione del Consiglio di Stato che sospende la sentenza del Tar Lecce, ArcelorMittal ha la possibilità di portare avanti l'attività produttiva anche con riferimento agli impianti dell'area a caldo: non ci sono quindi più alibi per rimandare tutti gli interventi necessari per porre limite all'inquinamento e alla decontaminazione delle aree. Così in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. "Bisogna immediatamente aprire un tavolo di confronto con tutte le parti convocando anche gli imprenditori dell'indotto per trovare soluzioni concrete sotto il profilo ambientale: non possiamo rimanere indietro rispetto alla transizione ecologica, che deve necessariamente partire da Taranto", ha detto, chiedendo "risposte certe" al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per "costruire da subito le condizioni per una produzione sostenibile sul piano ambientale". (Com)