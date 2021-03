Lavoro: indagine rider, tutte e 4 piattaforme delivery ricorrono a Ispettorato su verbali amministrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Uber e Deliveroo sono ricorse alla Direzione dell'Ispettorato del Lavoro di Milano in merito ai verbali consegnati lo scorso 23 febbraio dalla Procura di Milano in cui è stata contestata la riqualificazione dei rapporti di lavoro con i ciclo-fattorini. Le due piattaforme di delivery si aggiungono a Just Eats e Glovo, che hanno annunciato tra ieri e oggi, il ricorso ai provvedimenti amministrativi notificati all'esito di una maxi inchiesta dei Carabinieri per la Tutela del lavoro, con la collaborazione dell'Inail e dell'Inps, nei quali si indicava che le posizioni di oltre 60mila ciclo-fattorini vanno regolarizzate, da lavoratori autonomi a parasubordinati con contratti "coordinati continuativi". (Rem)