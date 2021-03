Algeria: manifestazioni ad Algeri per il terzo venerdì consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo venerdì consecutivo, diverse centinaia di cittadini algerini sono scesi a manifestare per le vie di Algeri, reclamando riforme politiche nel Paese. La nuova manifestazione giunge dopo la decisione del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, di tenere le elezioni legislative il prossimo mese di giugno, dopo aver sciolto l’Assemblea nazionale (camera bassa del parlamento algerino). Gli slogan scanditi dai dimostranti nella capitale algerina erano gli stessi delle ultime manifestazioni, tra cui “Stato civile, non militare”, grido che è stato severamente criticato dal ministero della Difesa nazionale, perché prenderebbe di mira le “relazioni solide” tra l’esercito e il popolo algerino. Nonostante il dispiegamento di sicurezza, ai dimostranti non è stato impedito di marciare, anche se il sito di informazione “Algérie interligne” riferisce che il presidente del progressista Movimento democratico e sociale (Mds), Fethi Ghares, sarebbe stato arrestato durante la manifestazione. (Ala)