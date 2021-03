Città metropolitana Roma: Zotta-Caldironi, con decreto clima territori polmoni verdi del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma "ha presentato oggi al ministero della Transizione ecologica i 5 progetti di forestazione urbana e periurbana riguardante il programma nazionale di forestazione urbana riservato alle Città metropolitane inserite nel cosiddetto Decreto Clima". "Abbiamo coinvolto i Comuni metropolitani sottoposti alle procedure di infrazione comunitaria per superamento dei limiti di qualità dell'aria, ed abbiamo selezionato progetti elaborati dai Comuni di Roma IV Municipio ("Interventi di forestazione urbana a Pietralata"), Roma VI Municipio ("Interventi di forestazione urbana a Torre Spaccata"), che, se ammessi al finanziamento, consentiranno la trasformazione di aree incolte e degradate a ridosso delle periferie in veri e propri boschi urbani, assicurando il miglioramento della qualità della vita dei residenti e contribuendo all'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico, alla cattura della CO2 ed alla mitigazione delle ondate di calore estive - dichiarano in una nota congiunta Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma e Carlo Caldironi, consigliere delegato. (segue) (Com)