Città metropolitana Roma: Zotta-Caldironi, con decreto clima territori polmoni verdi del Lazio (2)

- Guidonia Montecelio (Guidonia città dell'aria: stepping stones per un futuro sostenibile), Colleferro (Colleferro Città Verde), Tivoli (Riforestazione del Bosco del Fauno), "i progetti presentati investiranno una superficie complessiva di oltre 40 ettari ed hanno un valore complessivo di poco meno di 2,5 mln di Euro, pari circa a 500.000 euro per singolo progetto. Prevedono, oltre alla messa a dimora di alberi ed arbusti selezionati tra specie anallergeniche e coerenti con le caratteristiche della vegetazione tipica locale, anche la realizzazione di opere accessorie finalizzate ad assicurarne l'accessibilità e la fruizione da parte della cittadinanza. Tra gli elementi innovativi dei progetti meritano particolare considerazione la realizzazione degli impianti arborei secondo schemi naturaliformi, la scelta di specie ricomprese nel contesto floristico autoctono e la predisposizione di un piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno sette anni dalla realizzazione degli impianti arborei. Tutti i progetti di forestazione si inseriscono in un più ampio programma di azioni di forestazione nel territorio della città metropolitana, collegato al Piano strategico metropolitano ed all'Agenda metropolitana per lo Sviluppo sostenibile, promossi dall'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale. Le proposte non presentate in questa occasione troveranno spazio nel prossimo bando che il ministero della Transizione ecologica emanerà per l'annualità 2021". (Com)