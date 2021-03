Tivoli: ruba 20 mila euro al 90enne che accudisce, denunciato badante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato in 2 anni circa 20 mila euro all'anziano che accudiva. Per questo un 49enne rumeno è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Tivoli con l'accusa di furto in abitazione, aggravato perché commesso con abuso di relazioni domestiche. La vittima è un 90enne. L'uomo effettuava prelievi bancomat e conservava la somma prelevata in un cassetto nella sala da pranzo. Negli ultimi tempi, i prelievi gli venivano fatti dalle figlie le quali si sono accorte di una continua ed eccesiva richiesta di denaro da parte dell'anziano, rispetto alle sue effettive esigenze. Sospettando del badante le donne hanno sistemato una foto trappola nella stanza in cui venivano nascosti i soldi. Lo stratagemma ha permesso di inchiodare il badante alle sue responsabilità. Le figlie del 90enne hanno informato la polizia e gli agenti hanno ripetuto lo stratagemma ponendo nel cassetto banconote fotocopiate che poi sono state trovate addosso all'uomo. A quel punto è scattata la denuncia. (Rer)