Russia: aperto procedimento penale contro separatista ceceno Zakayev per istigazione al terrorismo

- Un procedimento penale è stato aperto in Russia contro il leader dei separatisti ceceni, Akhmed Zakayev, con l'accusa di propaganda terroristica. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comitato investigativo della Russia per la Repubblica di Cecenia. Le accuse riguardano un video pubblicato da Zakayev su YouTube, in cui, secondo gli inquirenti, avrebbe incoraggiato i propri sostenitori "a commettere atti di violenza". È quanto si legge nel rapporto, citato dai media russi. Zakayev, secondo la legge russa, è accusato anche di aver commesso una serie di crimini gravi, tra i quali omicidio, sequestro di persona, organizzazione di ribellione armata e partecipazione attiva ai disordini al fine di modificare l'ordine costituzionale e violare l'integrità territoriale della Federazione Russa. Il nome del separatista appare nel processo per l'omicidio della giornalista di "Novaya Gazeta", Anna Politkovskaja, citato dall'ex agente di polizia Dmitrij Pavljuchenkov come uno dei mandanti del crimine. (Rum)