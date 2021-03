© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 15 marzo, alle ore 16, la commissione Lavoro, presso la sala della Regina, svolge l'audizione informale di rappresentanti dell'Assemblea della Magnolia, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)