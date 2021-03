Egitto: Montevecchi (M5s), bene dichiarazione congiunta Consiglio diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza dell’Italia nel gruppo dei 31 Paesi che hanno firmato la dichiarazione congiunta del Consiglio per i Diritti umani contro le violazioni delle libertà fondamentali in Egitto è un'ottima notizia. Da oltre un anno seguiamo con profonda preoccupazione le scelte delle autorità egiziane, in particolare nella gestione della legislazione anti-terrorismo nei confronti di dissidenti o anche semplici manifestanti, come infatti enunciato anche dal Consiglio". La senatrice Michela Montevecchi, membro della commissione straordinaria Diritti umani, commenta così la notizia della Dichiarazione congiunta del Consiglio per i Diritti umani nei confronti dell'Egitto. "Tra questi - prosegue -, rientra a pieno titolo il nostro Patrick Zaky, ricercatore dell'Università di Bologna impegnato sul fronte dei diritti umani arrestato l'8 febbraio del 2020 e ancora in attesa di un processo. Colgo quindi l'occasione per rinnovare la richiesta di porre fine alla spirale dei rinnovi di custodia cautelare che lo vedono coinvolto, auspicando che finalmente l'Egitto ci ascolti, ascolti l'Europa intera, e inverta la rotta. Invio a Patrick un caro saluto e lo esorto a tenere duro, l'impegno per la tua liberazione è costante".(Com)