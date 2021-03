Energia: Spagna, Endesa installerà 25 stazioni di ricarica ultra-veloce per auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica spagnola, Endesa X, appartenente al gruppo Enel, il prossimo anno installerà 25 stazioni di ricarica ultra-veloce per auto elettriche in tutto il Paese. Secondo quanto riferito dalla società in una conferenza stampa, questa tecnologia permetterà di ricaricare 150 chilometri di autonomia del veicolo in meno di dieci minuti. "Due anni fa abbiamo deciso di rompere il circolo vizioso per cui non c'erano auto perché non c'erano ricariche e viceversa, e oggi siamo qui, dopo un anno non senza difficoltà, con 2 punti di ricarica installati", ha dichiarato l'amministratore delegato di Endesa, José Bogas. Per facilitare la ricarica, l'azienda offre l'applicazione JuicePass, con cui è possibile accedere alla sua infrastruttura in Spagna, anche se può essere utilizzato anche in Europa e America Latina attraverso accordi di interoperabilità, per gestire in modo intelligente il carico e controllare la potenza contrattata. (Spm)