Camera: lunedì audizione Orlando su Recovery

- Lunedì 15 marzo, alle ore 16.30, le commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera, presso la sala della Regina, svolgono l'audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)