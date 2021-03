© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese, ha chiarito che “la curva dei contagi è in netta ricrescita in questa fase”. Si tratta “della sesta settimana consecutiva in cui la curva ricresce”, ha aggiunto. (Rin)