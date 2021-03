Romania: ministro Esteri, seguiamo vicenda marinai rapiti nel Golfo di Guinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità di crisi del ministero degli Esteri della Romania è stata attivatasu richiesta del ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu, per verificare la situazione relativa ai 15 i marinai rapiti dai pirati a largo del Golfo di Guinea, tra cui vi sarebbero diversi cittadini romeni. La diplomazia di Bucarest, tramite un comunicato, ha affermato che la questione è molto delicata e deve essere trattata con "la massima cautela". Secondo quanto fatto sapere dal presidente del sindacato libero dei navigatori della Romania, Adrian Mihalcioiu, l'equipaggio della nave maltese presa d'assalto dai pirati è composto da marinai romeni, filippini e ucraini. "Finora, nessuna richiesta di riscatto è stata fatta dai pirati", ha spiegato Mihalciu. I pirati del Golfo di Guinea hanno assaltato una nave battente bandiera maltese e appartenente alla flotta De Poli Tankers, società olandese guidata dall’italiana Chiara De Poli, rapendo 15 membri dell’equipaggio. Secondo quanto riferito dalla stessa compagnia in una nota, gli altri sei membri dell’equipaggio sono illesi e si trovano al sicuro. “La nave chimichiera ‘Davide B’ battente bandiera maltese e della flotta De Poli Tankers è stata vittima di un attacco di pirati nel Golfo di Guinea con conseguente sequestro di larga parte dell’equipaggio. Secondo quanto comunicato a Shipping Italy dalla società Praesidium International, azienda italiana specializzata nel servizio di monitoraggio, assistenza e fornitura di guardie armate per la sicurezza delle navi, la Davide B (l’unità più moderna della flotta) si trovava in navigazione a circa 10 nodi di velocità verso Delta State proveniente da Riga (Lettonia) quando il suo sistema Ais ha smesso di trasmettere nel pomeriggio di ieri mentre si trovava a 220 miglia nautiche a sud di Lagos (Nigeria)”, si legge nella nota. (Rob)