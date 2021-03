Lazio: Silvestroni (Fd'I), Pd e M5s pensano a poltrone in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando pensi che le capacità di trasformismo del M5s abbiano raggiunto la vetta più alta scopri che l'asticella si può alzare un altro po'. Mentre i cittadini del Lazio attendono di sapere il loro destino e rischiano il lockdown, Pd e grillini in Regione sono occupatissimi nel loro gioco preferito: salto della quaglia e scambio di poltrone". Così, in una nota, il deputato di Fd'I Marco Silvestroni. "Ed ecco qui che senza un passaggio democratico in assemblea, alla Regione Lazio - aggiunge - il movimento entra nella giunta Zingaretti con 2 assessorati. Altro che accordo storico come lo ha definito il dimissionario segretario del Pd, è una maionese impazzita e indigesta quella che viene fuori da questo rimpasto. Ed è inaccettabile che ancora una volta questi signori pensino di poter archiviare la democrazia a vantaggio dei loro personalissimi interessi di bottega". (Com)